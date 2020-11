Italia, Evani: "Nelle difficoltà si vede il gruppo. Mancini insofferente ma è sempre con noi"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il vice di Mancini Chicco Evani ha parlato così della prossima sfida contro la Polonia: "Noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo perché vogliamo confrontarci e soprattutto essere superiori all'avversario sempre. Anche domani cercheremo con tutte le nostre forze di essergli superiore e di vincere la partita. Mancini? Sicuramente è insofferente, ci tiene a lavorare, ci tiene a questo gruppo come ci teniamo tutti noi, però ci è vicino ed è come se fosse qua con noi per cui i ragazzi sanno già tutto e sanno che il mister è con loro. Le difficoltà possono cementare questo gruppo? E' un ritiro partito con le difficoltà del mister, con problematiche di assenze, ho perso anche il conto di quanti giocatori manchino a questa squadra in questo momento ma proprio nelle difficoltà lo spirito di gruppo si vede ancora di più e sono convinto che chi sarà in campo domani darà al 100%".