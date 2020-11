Italia, Evani: "Siamo consapevoli di essere un gran gruppo. Vogliamo chiudere in bellezza"

vedi letture

Alberico Evani, vice di Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Polonia. Ecco un estratto delle dichiarazioni del tecnico azzurro: "Noi sappiamo benissimo che nel calcio e nella vita quello che hai fatto non conta più, domani. Conterà quello che faremo mercoledì. La prima cosa da pensare è recuperare energie mentali e fisiche, vorremmo chiudere in bellezza. Abbiamo fatto tanta fatica... Poi ci sarà da confrontarsi con le squadre blasonate, più importanti. Intanto ci prepariamo, a quel momento ci vorremo arrivare al top. Rispetto a prima siamo consapevoli di essere un grande gruppo, una grande squadra che deve migliorare. I passi fatti sono tanti, non hanno paura di fare ancora paura e sacrifici".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale del tecnico dell'Italia!