Italia, Fabio Quagliarella è il marcatore più anziano di sempre

È di Fabio Quagliarella il gol più anziano in Nazionale. La rete segnata oggi, a 36 anni e 54 giorni contro il Liechtenstein, sostituisce il gol di Panucci, siglato a 35 anni e 62 giorni, in Italia-Romania 1-1 del 2008. Poi Di Natale, all'Europeo 2012, in Spagna Italia, ancora Panucci, Cannavaro e Pirlo. Seconda doppietta di Quagliarella in Nazionale, prima del ciclo Mancini.