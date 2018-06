Italia femminile a un passo dall'impresa. Una piccola richiesta alla RAI

Mancano ancora pochi giorni alla gara più attesa dell'anno per la Nazionale italiana femminile. Venerdì otto nella prestigiosa cornice dell'Artemio Franchi di Firenze le ragazze di Milena Bertolini scenderanno infatti in campo per la penultima gara del girone di qualificazione con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo che si terrà in Francia nel 2019. Contro il Portogallo basterebbe un pari per staccare il biglietto per una competizione che ci vede assenti da 20 anni esatti, un risultato che testimonierebbe la crescita di un movimento calcistico che, nonostante tantissimi problemi (non ultima la resistenza della LND al passaggio di Serie A e B sotto il controllo della FIGC), sta conquistando sempre più appassionati e avendo sempre più spazio anche sui mezzi di comunicazione. La qualificazione al Mondiale darebbe ulteriore vetrina alle azzurre e darebbe ulteriore slancio dopo che l'ingresso delle società maschili, anche questa non senza polemiche, ha permesso di fare un paio di passi avanti dal dilettantismo a cui era relegato nel nuovo millennio il calcio femminile.

Il cammino delle azzurre finora è stato netto: sei gare, altrettante vittorie con 15 gol all'attivo e appena 2 al passivo. Risultati ottimi, frutto di un gruppo molto unito, che sembra quasi una famiglia, in cui tutte si danno una mano a vicenda nonostante durante la stagione siano fiere rivali. Un'altra vittoria renderebbe la trasferta in Belgio, contro la grande favorita del girone che però insegue a -8 con una gara in meno, praticamente una gita di piacere dove scendere in campo senza pensieri e pressioni.

La gara, per chi non potrà essere al Franchi a sostenere le ragazze dal vivo, sarà trasmessa in diretta da Rai Sport. E qui si potrebbe fare di meglio, e il tempo non manca. Mi accodo infatti ai tanti colleghi che seguono il calcio femminile e ai tanti tifosi dell'altra metà del calcio per chiedere a chi fa servizio pubblico come la RAI che la gara venga trasmessa dalla rete ammiraglia come capita per le gare della Nazionale di Roberto Mancini, fossero pure amichevoli come quella con l'Olanda andata in scena ieri sera. Sarebbe un modo per allargare la platea televisiva, dare maggiore risalto a una vera e propria impresa, che è davvero a un passo, e aiutare a spezzare i tanti, troppi, pregiudizi che circondano ancora oggi il calcio femminile in Italia. Un modo per mettersi al passo con i paese europei (che trasmettono in diretta sui canali principali anche le finali delle coppe nazionali) e almeno per una sera realizzare quella “parità di genere” di cui tanto si parla, ma per cui poco si fa. #AzzurreSuRaiUno