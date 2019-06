Italia Femminile, Bonansea: "Esordio pazzesco. Doppietta nel destino"

© foto di Imago/Image Sport

Barbara Bonansea, attaccante dell'Italia Femminile e grande protagonista all'esordio con la doppietta all'Australia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani contro la Giamaica: "L'esordio al Mondiale è stato pazzesco, ci sono state tante emozioni. Prima la fatica, poi la gioia per la vittoria. Nessuno si aspettava potessimo vincere. Quando segno dico che non ricordo niente, non penso mai a nulla prima di tirare in porta: nella rete dell'1-1 volevo tirare sul primo palo ma sono scivolata e il destino mi ha fatto fare gol. Destino anche nella rete del 2-1, con la Girelli che mi ha detto di andare vicino a lei. Di testa non sono forte e non dovevo essere lì. Contro la Giamaica sarà tosta, hanno perso 3-0 e vorranno rifarsi. Il mio regalo per il compleanno (oggi ndr) sarebbe quello di passare il turno".