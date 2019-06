Italia femminile, la felicità di Giuliani: "La nostra forza è il gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiere dell'Italia femminile, ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 2-0 sulla Cina che qualifica le Azzurre ai quarti di finale del Mondiale: "Sono contentissima di quello che sto e stiamo facendo tutte insieme. Sinceramente ora come ora non mi sembra neanche di giocare un mondiale. Vedo tutte le partite come se fossero amichevoli, cercando di godermele fino alla fine. Se penso al premio di miglior portiere del Mondiale? Non ci penso, sono sincero. Cerco di fare del mio meglio, la nostra forza è il gruppo. Le mie energie e i miei pensieri vanno al gruppo