Italia femminile, la gioia di Sabatino, Cernoia e Giugliano

Dopo la vittoria contro il Portogallo e la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo le calciatrici Daniela Sabatino, Valentina Cernoia e Manuela Giugliano hanno parlato in mixed zone ai microfoni di Sky Sport manifestando la propria gioia per un traguardo storico. “Se devo essere sincera abbiamo pensato solo a questa partita, a realizzare un sogno. - ha esordito l'attaccante del Brescia Sabatino – Ora ci godiamo questo momento, poi andremo in vacanza e infine penseremo a preparare il Mondiale al meglio. Il tempo non manca”.

“Dopo 20 anni torniamo a giocarci un Mondiale e non si può spiegare la gioia di questo successo. - le fa eco la juventina Cernoia – Questa è la vittoria di tutti, di noi giocatrici, dello staff e di tutti coloro che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto”.

In chiusura il regista azzurro, e del Brescia, Giugliano: “Siamo felicissime di essere arrivate qui, abbiamo conquistato sette vittorie su sette e questo è merito di un gruppo unito. Credo che si sia visto in campo quanto siamo forti e unite fra di noi”.