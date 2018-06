Italia femminile, Sara Gama: simbolo dentro e fuori il campo di calcio

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra i simboli dell'Italia femminile che ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali non si può non citare il capitano e leader difensivo Sara Gama. Non solo una calciatrice, ma molto di più, un simbolo della nuova Italia e un esempio per le bambine che si approcciano a uno sport da troppi etichettato come maschile. Nata a Trieste, terra di incontro e mescolamento fra occidente e oriente europeo, padre congolese e madre italiana, Gama non si è mai sentita discriminata per il colore della pelle o i riccioli afro, sottolineando, ogni volta che la questione è stata tirata in ballo, come l'Italia sia un paese campione nell'accoglienza che forse soffre più di ignoranza che di razzismo vero e proprio. Se a livello maschile l'ipotesi di affidare a Mario Balotelli la fascia di capitano ha suscitato vivaci polemiche e pure l'esposizione di uno striscione razzista, quello sì, a livello femminile nessuno ha mai avuto da ridire sull'assegnazione della fascia a Sara Gama, già capitano dell'Under 19 che nel 2008 vinse l'Europeo venendo premiata per di più come una delle dieci migliori calciatrici del torneo.

Tavagnacco, Chiasiellis, Pali Blues (negli USA), Brescia (due volte), Paris Saint Germain e infine Juventus le maglie vestite, assieme a quella azzurra dell'Italia (dalle giovanili alla maggiore) in oltre 10 anni da Gama ne fanno una delle giocatrici italiane più internazionali e conosciute anche all'estero, oltre che di maggiore esperienza. Una notorietà che è stata consacrata dalla creazione di una Barbie speciale a lei ispirata dedicata alle 17 personalità femminile internazionali che “hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro”. Esperienza in campo, grande preparazione fuori con una laurea in Lingue e Letterature Straniere all'Università di Udine, la conoscenza di tre lingue straniere (Inglese, Francesce e Spagnolo) e un impegno concreto come consigliere federale in quota AIC. “Divento un modello per le bambine, e allora si vede che qualcosa di buono l’ho combinato” commentò Gama alla presentazione della sua Barbie. E dopo ieri sera a quel qualcosa di buono può aggiungere una qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo che mancava all'Italia da 20 anni.