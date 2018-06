Italia femminile: sette, successi sette. Ma tutti sperano siano otto

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia femminile che ieri sera ha conquistato un posto nelle 24 che si sfideranno la prossima estate in Francia per la Coppa del Mondo lo ha fatto grazie a un percorso netto: sette vittorie su sette. Con 18 gol all'attivo e appena due al passivo. Numeri che testimoniano la bontà del lavoro svolto negli ultimi 10 mesi da un tecnico preparato come Milena Bertolini, una che coi club ha vinto tanto e ovunque abbia allenato, affiancato da uno staff affiatato (come dimostrato ieri sera in conferenza stampa) alla guida di un gruppo che è cresciuto gara dopo gara in convinzione e ferocia agonistica. Dall'esordio casalingo contro la Moldavia (5-0) alla sfida col Portogallo di ieri (3-0) ci sono vittorie di misura in trasferta come contro le lusitane all'andata o in Romania (poi battuta 3-0 in casa nostra) e sopratutto il successo di Ferrara contro la principale antagonista al primo posto, ovvero il Belgio. Una vittoria, quella, arrivata in rimonta e che ha dato l'ultima spinta per credere davvero in un sogno mondiale. Ora proprio contro le Red Flames l'Italia chiuderà il girone di qualificazione, una gara che a livello di classifica non ha nulla da dire, in cui tutti e tutte sperano di poter cogliere un'altra vittoria per chiudere al meglio il percorso verso la Coppa del Mondo.