Italia femminile, trionfo a Ferrara: 2-1 al Belgio e Mondiale a un passo

Davanti a 7500 spettatori, accorsi al Mazza di Ferrara accogliendo l'invito della Federcalcio, l'Italia batte il Belgio per 2-1 vola a + 8 in classifica (con le Red Flames che hanno una gara in meno delle azzurre) e sono a un passo dalla qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Subito gara vivace al Mazza con le due squadre che si affrontano a viso aperto per cercare di fare propria l'intera posta in palio: il Belgio parte subito forte con l'Italia che ci mette qualche minuto a prendere le misure e controbattere ai tentativi delle ospiti anche se i primi 10 minuti passano senza grandi sussulti da l'una e dall'altra parte anche se arriva un giallo per parte. La prima occasione è di marca italiana e arriva al 12°: Rosucci guadagna una punizione dai 25 metri, al tiro va Girelli che manda di un soffio a lato della porta belga. Il belgio risponde poco dopo con Vanmechelen che però da buona posizione calcia malissimo e non preoccupa Giuliani. Il Belgio si rende pericoloso sopratutto nelle ripartenze approfittando di qualche maglia troppo larga nella retroguardia azzurra con Salvai che poco prima del 20° con una grande diagonale difensiva evita guai alla nostra difesa. L'Italia risponde con una galoppata di Bonansea sulla sinistra, l'esterno della Juve si fa 80 metri palla al piede prima di crossare in mezzo con la difesa del Belgio che sbroglia. La gara scorre su ritmi piuttosto elevati, ma anche con tanti errori da ambo le parti tanto che l'occasione migliore per sbloccare il match arriva al 35° con Wullaert che in diagonale dalla destra impegna Giuliani alla respinta. Sul continuo dell'azione ingenuità della difesa azzurra, in particolare di Bonansea che viene anche ammonita, e calcio di rigore per le belge: dal dischetto va Cayman che spiazza Giuliani e porta avanti le Red Flames. Al 42° l'Italia ristabilisce la parità al termine di una grande azione di Guagni sulla destra, il terzino della Fiorentina entra in area e mette in mezzo un pallone delizioso che Rosucci, bravissima a seguire l'azione, deve solo depositare in rete da due passi in spaccata. Un minuto dopo è la stessa Guagni che inizia e chiude un'altra azione pericolosa concludendo però malamente da buona posizione. È l'azione che chiude il primo tempo.

Anche nella ripresa la gara è vivace con l'Italia che attacca, rinfrancata anche dal gol del pari arrivato allo scadere di prima frazione, sfiorando il vantaggio con Bonansea e Sabatino che però non inquadrano la porta. Il Belgio comunque risponde colpo su colpo impegnando però Giuliani solo con un cross insidioso da calcio d'angolo. Al 56° Belgio a un passo dal vantaggio con un'azione che trova impreparata la difesa azzurra. Al tiro va De Caigny che però trova una Giuliani reattiva alla deviazione in corner. Risposta prontissima dell'Italia con Salvai che su un'azione d'angolo di testa sfiora il vantaggio. Poco prima dell'ora è invece Girelli ad andare al tiro su schema da calcio di punizione guadagnando però solo un altro corner. Il Belgio però è sempre pericoloso quando tira fuori la testa e si presenta nell'area azzurra come dimostra la zuccata di di Cayman al 64° che esalta ancora una volta i riflessi di Giuliani brava a evitare il gol in tuffo. Dopo la mezzora del secondo tempo le squadre iniziano ad accusare un po' di stanchezza, con l'Italia che spinge maggiormente alla ricerca del gol, mentre il Belgio si difende con ordine chiudendo gli spazi e facendo valere la maggiore fisicità. All''80° ecco però che arriva il gol azzurro: lancio profondo di Gama a tagliare tutto il campo e servire Bonansea, l'esterno sinistro controlla in area e serve in mezzo Girelli bravissima a ricevere spalle alla porta, appoggiarsi all'avversaria e girarsi per concludere in diagonale battendo Odeurs per il vantaggio dell'Italia. Al 84° le padrone di casa sfiorano anche il tris con Giugliano che calcia da 30 metri superando Odeurs, ma non il palo che salva e tiene in gara le belghe.

Italia-Belgio 2-1 (42° Rossucci, 80° Girelli; 35° Rig. Wullaert)