Italia, Florenzi: "Deve essere la nazionale della rinascita"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Florenzi ha parlato della nazionale:

"Deve essere la nazionale della rinascita. Sappiamo tutti che momento abbiamo passato e vogliamo ripartire da queste due amichevoli con tanta voglia di far bene ed entusiasmo".

Tu come ti collochi?

"Io sono una via di mezzo. Spero di dare il mio contributo in questa nazionale. Tutto il gruppo tiene a fare bene".

Il mondiale lo vedremo solo dalla tv.

"Purtroppo lo vedremo solo dalla tv. Deve essere un punto di partenza. Queste due amichevoli devono essere importanti per capire che gruppo siamo".

Cosa hai pensato quando dall'urna di Champions è uscito il Barcellona?

"Ho pensato che abbiamo preso la peggiore nell'urna. Cercherò di fare il mio meglio qualora il mister mi tenga in considerazione per la partita. Prima c'è la nazionale e poi il Bologna. La partita con il Barcellona è lontana".

Buffon?

"Per lui parlano i numeri. E' un esempio".