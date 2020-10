Italia, Florenzi difende Immobile: "Ha segnato 36 gol, dovrebbe essere un eroe nazionale"

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l'Olanda: "Chiunque entra deve cercare di dare il proprio massimo. Questa sera è toccata a me ma anche chi è entrato ha dato il proprio contributo. Siamo orgogliosi di come abbiamo giocato dobbiamo continuare".

Che Italia hai visto?

"Ho visto un'Italia che ha fatto snaturare un Olanda che non so da quando non cambiava modulo. Temevano il nostro gioco e di questo dovremo essere orgogliosi. Ho visto sicuramente una buona Italia".

Il raddoppio fallito da Immobile?

"Sì, poteva far gol ma ci saranno partite dove con tre occasioni faremo tre gol e non ci saranno problemi. Purtroppo mi sono trovato a leggere cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Quello che non deve succedere è quello ce sta succedendo a Ciro, e parlo del mondo mediatico. Parlo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto 36 gol, ha vinto la Scarpa d'Oro e viene trattato come una cosa normale. Se lo avesse fatto Lewandowski in Polonia sarebbe un re. Qui viene trattato come l'ultimo dei Mohicani. Qualcuno dovrebbe avere un altro atteggiamento con Ciro. Qua dovrebbe essere un eroe nazionale, un beniamino perchè l'anno scorso ha preso la Scarpa d'Oro. Dentro il gruppo Italia Ciro è amato per la persona che è, è un bravissimo ragazzo. E' un campione e punto di riferimento".

Hai sentito Immobile?

"Io dico quello che penso. Immagino che a lui un po' gli roda".