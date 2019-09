Italia, Florenzi: "Felici del percorso ma non adagiamoci sugli allori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sulla Finlandia, Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' stata un'Italia piacevole che ha imposto il suo gioco in un campo non facile. Siamo felici del percorso, ci divertiamo a fare il nostro gioco e penso si veda anche in campo".

Hai giocato a sinistra.

"Penso che tutti noi siamo giocatori pronti a questo. Dobbiamo farci trovare pronti quando il mister lo chiede".

Italia sicura del passaggio alla fase finale dell'Europeo?

"Ti dico di no perché non dobbiamo adagiarci sugli allori e cercare di prenderci questa qualificazione. Saranno importanti le prossime gare e le affrontiamo come sempre".