Italia, Florenzi: "Futuro? Non ci penso, ma sarà sicuramente ricco di pagine da scrivere"

vedi letture

Ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma ha parlato anche del suo futuro, oltre che ovviamente del ritorno in azzurro: "E' un momento bello e particolare, erano 10 mesi che non venivo in Nazionale. Anche domani quando canteremo l'inno lo faremo per noi e per la gente che non ci sarà. Sarà una gara dura, ma siamo l'Italia e vogliamo tornare a macinare vittorie. Come ho vissuto il lockdown fuori dall'Italia? Fuori dall'Italia mi ha colpito ancora di più, alcune persone a me care hanno sofferto e io non ho potuto essergli vicino. Da fuori ne siamo usciti bnene, le nostre infrastrutture hanno lavorato bene e ai medici c'è solo da dire grazie. La fiducia di Mancini? Mi carica tantissimo. Il mister me l'ha sempre data, ogni volta che vorrà io sarò pronto a dare il 150% senza problemi, con tutto me stesso. Momento più strano della carriera a causa del mercato? No, tutti sanno, anche il mio agente, che io vivo giorno per giorno. Oggi per me è importante la Nazionale, poi il futuro sarà sicuramente ricco di pagine da scrivere. Vedremo il da farsi".