Italia, Florenzi: "Meritavamo la vittoria. Create tante occasioni da rete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Alessandro Florenzi, difensore dell'Italia, ai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria contro la Polonia. "Meritavamo la vittoria, sembrava di avere una nube nera sopra la testa. Abbiamo fatto gol dove loro potevano metterci in difficoltà, le palle inattive. Abbiamo creato tantissimo, dobbiamo migliorare nel concretizzare. Se finiva 4-0 per noi nessuno poteva recriminare. Nel secondo tempo si sono più coperti, sapevamo come attaccarli e abbiamo creato tante occasioni pericolose. Il mister ci ha detto di non ascoltare le voci esterne, dobbiamo far tornare i tifosi ad appassionarsi di questa maglia".