Italia, Florenzi: "Se domani ci sarà da dare una scarpata a Dzeko, gliela darò"

Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro della Nazionale alla vigilia dell’incontro di Nations League tra Italia e Bosnia:

Dopo quello che è successo quanto amplifica il risultato extra-calcistico e morale nel vestire questa maglia?

"Di tanto. Domani per me, come per tutta la squadra, non sarà bello giocare e cantare l’inno da soli e non cantarlo insieme a tutto il pubblico. Però è sicuramente un grande orgoglio essere qui a difendere la Nazionale dopo tanto tempo passato in difficoltà insieme a tutti gli italiani e al resto del mondo. Cercheremo di fare una bella partita per riniziare bene questo percorso".

Europei tuo obiettivo. Questo condizionerà le tue scelte in futuro?

"No. Il mister mi ha dato e continua a darmi tanta fiducia. Il futuro sinceramente lo penserò quando finiranno queste due partite con tranquillità, lavorando al massimo come ho sempre fatto".

Hai sentito Dzeko?

"Per me domani Dzeko sarà solo un avversario, lo saluterò prima e dopo ma nei 90' se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò e penso che anche lui farà altrettanto, poi amici come prima. Se mi suggerisce qualcosa la situazione attuale di Dzeko? No".

Come state fisicamente?

"Stiamo lavorando ognuno, non per conto proprio, ma per le proprie esigenze. C’è chi ha iniziato un po’ prima chi un po’ dopo. Dovremo stare attenti perchè alcuni di loro hanno già iniziato il campionato, mentre noi siamo all’inizio della preparazione e dovremmo essere bravi. Non sarà facile, ma metteremo il nostro meglio in campo come sempre".