© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo dubbio di formazione, in attacco, tra Bernardeschi ed El Shaarawy, con il primo favorito sull'ex romanista, ma Roberto Mancini ha le idee molto chiare in vista della gara delle 18 contro l'Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Questa la probabile formazioni degli azzurri:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. A disposizione: Sirigu, Meret, De Sciglio, Mancini, Lu. Pellegrini, Izzo, Lo. Pellegrini, Tonali, Sensi, El Shaarawy, Immobile, Lasagna. CT: Roberto Mancini.