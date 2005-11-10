Italia, Gagliardi: "Ripartenze in velocità l'arma in più della Francia, proveremo a neutralizzarle"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:41Serie A
autore Paolo Lora Lamia
12.11.2026 20:41Serie A
Parla uno dei componenti dello staff di Mancini: "Stasera speriamo di mettere un pezzo in più rispetto alla partita di Parigi".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Gagliardi, membro dello staff di Mancini alla guida dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match di Nations League contro la Francia.
Stasera gara diversa da quella giocata in Francia?
"La partita di Parigi è stata positiva, ci siamo difesi bene e abbiamo contrattaccato meglio di loro. Bisogna aggiungere qualche altro pezzo, ci abbiamo lavorato e giocando in casa cercheremo di mettere più pressione. Abbiamo avuto pochi giorni, ma speriamo di mettere un pezzo in più rispetto a Parigi".
Cosa c'è da temere della Francia?
"Parliamo dei migliori insieme alla Spagna, hanno tecnica, fisicità e atletismo. Probabilmente le ripartenze in velocità sono la loro arma migliore, ma speriamo di neutralizzarle".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:38 Serie A
Liverani sicuro: "Tra la Lazio e altre non vedo differenze abissali". Poi parla di Cataldi
21:35 Serie A
Gigio sbaglia, Pio no: Esposito rimedia alla topica di Donnarumma, Italia avanti 2-1 al 45’
21:16 Serie A
Meno male che Pio c'è. Il primo tiro dell'Italia è quello giusto: l'interista segna l'1-1 a San Siro
21:15 Serie A
Lazio, nuovo stop per Marusic: il montenegrino ha già lasciato per infortunio la sua Nazionale