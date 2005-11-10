Italia, Gagliardi: "Ripartenze in velocità l'arma in più della Francia, proveremo a neutralizzarle"

Antonio Gagliardi, membro dello staff di Mancini alla guida dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match di Nations League contro la Francia.

Stasera gara diversa da quella giocata in Francia?

"La partita di Parigi è stata positiva, ci siamo difesi bene e abbiamo contrattaccato meglio di loro. Bisogna aggiungere qualche altro pezzo, ci abbiamo lavorato e giocando in casa cercheremo di mettere più pressione. Abbiamo avuto pochi giorni, ma speriamo di mettere un pezzo in più rispetto a Parigi".

Cosa c'è da temere della Francia?

"Parliamo dei migliori insieme alla Spagna, hanno tecnica, fisicità e atletismo. Probabilmente le ripartenze in velocità sono la loro arma migliore, ma speriamo di neutralizzarle".