Italia, Gianluca Vialli farà il suo esordio come capo delegazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sull'Italia in vista della doppia sfida in programma contro Bosnia e Armenia. Dopo aver conquistato con tre turni di anticipo la qualificazione a EURO 2020, l’Italia torna in campo per le ultime due gare delle European Qualifiers: nella nona e decima giornata del girone J. In questa occasione, spiega la FIGC, farà il suo esordio come capo delegazione Gianluca Vialli.