Italia-Grecia, formazioni ufficiali. Bernardeschi out, Chiesa e Barella ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini e John van 't Schip hanno diramato le proprie scelte per Italia-Grecia, in programma stasera all'Olimpico di Roma. Fuori Bernardeschi per l'Italia, nonostante gli ultimi rumour lo avrebbero voluto al posto di Chiesa, gioca anche Barella. Invece strana formazione per gli ellenici, completamente rivoluzionati dalla gestione dell'ex calciatore del Genoa, con un centrocampo a tre e senza ali, davanti Limnios e Koulouris.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris.