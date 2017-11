Italia, i non convocati: esclusioni per Zaza ed El Shaarawy

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come ampiamente pronosticabile, Simone Zaza non sarà convocato per la gara contro la Svezia dopo il risentimento muscolare di questa mattina. Fuori anche Stephan El Shaarawy, uno dei più in forma della rosa di Ventura, oltre a Danilo D'Ambrosio e Leonardo Spinazzola.