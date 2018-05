Italia, il 21 o il 22 maggio possibile presentazione di Mancini come ct

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini sarà, salvo clamorosi ed inattesi colpi di scena, il prossimo ct azzurro. Secondo Premium Sport in questi giorni il tecnico risolverà la propria situazione con lo Zenit per poi firmare con la federazione. La presentazione sarebbe prevista per il 21 o il 22 maggio, con Mancini che sarà in panchina per la prima azzurra il 28 maggio contro l'Arabia Saudita.