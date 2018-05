Italia, il budget per il nuovo ct e quanto guadagna Mancini in Russia

"Mancini ha dato disponibilità per risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della nazionale". Così Roberto Fabbricini, commissario della Federcalcio, s'è espresso pochi minuti fa all'ANSA sull'accordo con Roberto Mancini che quasi certamente sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale. Il numero uno della FIGC, sulle cifre, ha però aggiunto: "Con Mancini chiariremo che la federcalcio ha un budget per quel ruolo e non intende derogare. Non c'è ancora nulla di deciso". Parole che meritano una ulteriore delucidazione.

QUANTO HA STANZIATO LA FIGC - Per il nuovo commissario tecnico, la FIGC ha stanziato un budget di cinque milioni di euro che è comprensivo anche dei soldi per lo staff. Lo ha annunciato qualche settimana fa Alessandro Costacurta e ribadito a più riprese in questi mesi lo stesso Fabbricini.

QUANTO GUADAGNA MANCINI IN RUSSIA - La scorsa estate, Roberto Mancini ha sottoscritto con lo Zenit San Pietroburgo un contratto triennale da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus oltre al budget per lo staff. C'è però da risolvere la questione rescissione, perché ad oggi dalla Russia non sono arrivate aperture in tal senso.