© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non è vero che ce l'ho con Immobile". L'ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi al 'Corriere dello Sport'. "Ciro ha giocato tanto anche con me. Contro il Portogallo è stato bravissimo, ma la Nazionale non è come una squadra di club: ci sono otto o nove partite l'anno, vanno sfruttate. I numeri dicono che è il migliore attaccante italiano, non ci sono dubbi, ma poi l'Italia non partecipa a un torneo di Subbuteo bensì a una manifestazione di altissimo livello, in cui si alzano i valori collettivi. Nelle rappresentative ci sono i migliori giocatori di ogni Paese: Immobile può avere delle difficoltà come gli altri attaccanti".

Sui problemi in attacco evidenziati anche dalla sua Italia: "Dobbiamo migliorare, è chiaro, ma ci vuole pazienza: moltissimi dei miei giovani non giocano le coppe, non hanno esperienza internazionale. Prendete il caso di Chiesa: imbattibile in velocità nell'uno contro uno sulla fascia, smarrito invece in area di rigore. Deve ancora imparare i movimenti ma, lo ricordo a tutti, ha 21 anni".