Italia, il Prof. Ferretti: "La nostra guida sono i protocolli nazionali e internazionali"

Il Professor Andrea Ferretti, medico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. "Abbiamo una guida che è rappresentata dai protocolli nazionali e internazionali. Poi abbiamo la clinica, cioè la valutazione dei singoli casi, volta per volta. Come responsabili della salute dei giocatori, dobbiamo cercare di combinare queste esigenze cliniche e regolamentari che sappiamo benissimo non potranno coprire tutte le eventualità ma pensiamo possano ridurre al massimo il numero di contagi".