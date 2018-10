Italia, il programma del 2018 di tutte le sfide per gli azzurri di Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Restano in calendario quattro sfide per il 2018 per l'Italia di Roberto Mancini. Questa sera la squadra azzurra guidata da Roberto Mancini affronterà in amichevole l'Ucraina del ct Andriy Shevchenko. Poi ancora due gare di Nations League, il ritorno in Polonia e il Portogallo in casa il 17 novembre, e per chiudere l'amichevole contro gli Stati Uniti in programma il 20 novembre.

AMICHEVOLE 10 ottobre: Ucraina-Italia

NATIONS LEAGUE 14 ottobre: Polonia-Italia

NATIONS LEAGUE 17 novembre: Italia-Portogallo

AMICHEVOLE 20 novembre: Italia-Stati Uniti