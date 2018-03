Italia, il VAR è amico. Anche a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più di una volta i massimi dirigenti federali e non solo hanno gonfiato il petto riguardo l'applicazione, come paese pilota in compagnia della Germania, della tecnologia applicata al calcio, il cosiddetto Video Assistant Referee (abbreviato in VAR). E anche a Wembley, l'intervento tecnologico è risultato utile, forse anche qualcosina in più, ai colori azzurri. Quando la partita stava scivolando verso un uno a zero non particolarmente giusto, ma che comunque gli azzurri non erano riusciti fin lì a mettere in discussione, è arrivato un calcio di rigore che solo la moviola in campo avrebbe potuto assegnare. Con buona pace di chi ancora non si vuole rassegnare all'avvento della tecnologia nel pallone.