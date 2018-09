© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile, attaccante della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Manca tanto la vittoria, purtroppo nell'ultimo periodo sono arrivati solo risultati negativi. Cercheremo di invertire questo trend. L'assenza al Mondiale non ha aiutato dal punto di vista mentale, ma ora dobbiamo riprenderci e rimettere in corsa una Nazionale che ha sempre dato il massimo".

C'è troppa negatività? "Sì, e adesso l'ho vissuto in prima persona. Vista da fuori l'Italia non m'è sembrata una cattiva squadra. Vedevo una Polonia in difficoltà, che non riusciva a venire fuori dal pressing. Non vedo tutta questa negatività dentro lo spogliatoio".

Su Balotelli: "Conosco Mario da tempo. Come ha detto il mister, ci sta che un calciatore faccia una partita meno buono o buona, l'importante è avere equilibrio. Capita a tutti un piccolo periodo negativo".