Italia, Immobile è il 17esimo bomber diverso nella gestione Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con quello realizzato stasera contro la Finlandia, sono otto i gol di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale. L'attaccante della Lazio non segnava dal 5 settembre 2017 e anche allora gol di testa il 05/09/2017 in Italia-Israele 1-0. In questo modo Immobile diventa il diciassettesimo bomber diverso nella gestione di Roberto Mancini. A quota otto Immobile ha intanto raggiunto Anastasi, Biavati, Boniperti, Capello F., Chiellini, Conti L., Costantino, Frossi, Pascutti, Ravanelli e Sivori .