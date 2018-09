Italia, Immobile: "Il ruolo lo decide il mister"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile ha parlato del suo ruolo: "Lo decide il mister, ma è tutto nella testa. Quando scendi in campo l'importante è che ci sia determinazione per fare bene. L'affiatamento è solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano due o uno".