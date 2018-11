Italia, Immobile: "Mancano i gol, ma dimostrerò qiello che valgo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto, dopo Italia-Portogallo, l’attaccante azzurro Ciro Immobile: “Sì è stata una buona gara, è diventato pesante il fatto di non segnare ma sto cercando di guardare avanti. Ci prendiamo le critiche così come gli elogi. La squadra gioca bene, mi preoccupavo di più quando non arrivavano le occasioni. La prossima volta andrà meglio. Stiamo giocando bene nelle ultime gare, le occasioni ci sono, tocca sfruttarle. Sono arrivato carico, la prossima volta andrà meglio. Stiamo facendo un ottimo lavoro, mancano i risultati, ma almeno non siamo andati in Serie B. So quello che valgo, lo dimostro con la Lazio e devo dimostrarlo anche qua. È un punto da cui ripartire più forti che mai, la squadra c’è, servono solo i risultati adesso”.