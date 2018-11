Italia, Immobile: "Potevo fare qualcosa di più davanti alla porta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Ciro Immobile ha commentato il pareggio tra Italia e Portogallo e la sua prestazione: "Che voto mi do? Basso, per un attaccante è fondamentale il gol, io ho avuto due occasioni e mi aspettavo qualcosa in più davanti alla porta ma andiamo avanti e non molliamo. Astinenza in azzurro? Un po' di fortuna non sarebbe stata male ma potevo fare qualcosa in più nelle due occasioni e far vincere la squadra, mi dispiace ma è andata così".