© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile sta vivendo un dualismo positivo, in Nazionale con Andrea Belotti. Questo il pensiero dell'attaccante della Lazio a DAZN sul rapporto col Gallo e sulla staffetta ideale con la maglia della Nazionale: "Con il Gallo ho un bellissimo rapporto, è difficile avere un legame così nel mondo del calcio. Siamo stati anche in vacanza insieme alle Maldive. Chi sarà il prossimo centravanti dell’Italia? Stiamo facendo bene entrambi, si vedrà. C’è sana competizione, ed è giusto così. Aiuta a voler far bene a tutti i costi: la concorrenza può essere uno stimolo in più. Con Mancini mi trovo bene, i giornali e le tv dicevano il contrario. Lo scorso anno ero in difficoltà con la Lazio ed era inevitabile averli anche in Nazionale. Con l’Italia giochi poco, ti vedi 5 volte l’anno e devi conoscere bene anche il ct. Ora va tutto a gonfie vele, abbiamo raggiunto grandi risultati. Il percorso è stato netto, ho visto di nuovo tanta gente appassionata alla Nazionale. Una vera e propria rinascita".