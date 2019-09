Italia, Immobile: "Stiamo ripartendo alla grande, buona partita"

L'attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Finlandia: "Era un peso troppo grande per me non segnare con questa maglia. Sono sempre rimasto sereno in questi due anni, stasera penso di aver fatto una buona partita con i miei compagni. Stiamo ripartendo alla grande dopo il mancato Mondiale".

Ti pesava l’etichetta di giocatore che non segnava in Nazionale?

"No. Solo che si cerava sempre di creare un caso intorno a me. L’anno scorso non ho passato un bel periodo con la Lazio ma ora mi sto riprendendo, ho ripreso a segnare in campionato e in Nazionale".

Una dedica?

"Mia moglie ha partorito, per la mia famiglia che in questi due anni ha sofferto insieme a me".