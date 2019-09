© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per il ct dell’Italia Roberto Mancini, ma anche per l’attaccante Ciro Immobile. Il giocatore della Lazio, infatti, ha ritrovato contro la Finlandia il gol in maglia azzurra dopo due anni di astinenza. L’ultimo gol risaliva infatti al 5 settembre 2017 contro Israele.