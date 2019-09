© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, in Nazionale Ciro Immobile si trasforma in un brutto anatroccolo. Da titolare in biancoceleste a riserva in azzurro. Novanta minuti a guardare i gol di Belotti e Pellegrini contro l'Armenia. Da due anni la storia di Immobile con l'Italia non è certo tra le più belle. La porta è diventata stregata. Appena 7 centri in 36 gare con la Nazionale. Nelle ultime cinque partite di qualificazione all'Europeo 2020 è sceso in campo una sola volta, alla prima contro la Finlandia (80 minuti). Tre panchine e addirittura una mancata convocazione. A giugno contro la Grecia. E domani con la Finlandia c'è il grosso rischio che vada in scena lo stesso film malinconico: un bomber in panchina.