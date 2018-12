Italia, in difesa la certezza. Capitan Chiellini raccoglie l'eredità di Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le scelte di Mancini, per quanto riguarda la difesa dell'Italia che cercherà la qualificazione al prossimo Europeo, sembrano chiare. Al fianco di capitan Chiellini il suo compagno di squadra Bonucci, sulle fasce la coppia Biraghi-Florenzi. Questo, almeno sulla carta, il quartetto titolare degli azzurri di Roberto Mancini. Un reparto, quello arretrato, che sembra essere il punto di forza di questa nazionale con un mix di giocatori esperti e di giovani interessanti. Alle spalle della coppia centrale troviamo Alessio Romagnoli e Daniele Rugani, due centrali ancora giovani ma che possono vantare già tanta esperienza internazionale. De Sciglio ed Emerson Palmieri le alternative di lusso sulle corsie esterne, con i terzini di Juventus e Chelsea pronti a dare battaglia con Biraghi e Florenzi per una maglia da titolare. Da non dimenticare anche Francesco Acerbi, un giocatore affidabile che negli ultimi anni è sempre stato impiegato da Sassuolo e Lazio.

Chiusura per Conti e Caldara: i due giovani del Milan hanno senza dubbio un futuro assicurato in Nazionale, ma per adesso dovranno pensare solo a recuperare dopo gli infortuni che li stanno tenendo lontano dai campi da gioco.