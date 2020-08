Italia in Nations League, Mancini ne chiamerà 30: torna Sensi, dubbio Florenzi, El Shaarawy out

La prossima settimana Roberto Mancini - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - riporterà alla ribalta la sua Nazionale con le convocazioni per l'esordio in Nations League del 4 settembre settembre a Firenze contro la Bosnia Erzegovina. Si tratterà per altro - si legge - di una convocazione allargata ad almeno una trentina di giocatori.

Lunedì prossimo, con la riapertura degli uffici di via Allegri, sarà messa a punto l’operazione azzurra che coinvolgerà anche l’Under 21 di Nicolato, in campo il 2 settembre in amichevole a Lignano Sabbiadoro contro la Slovenia e l’8 a Kalmar per Svezia-Italia, qualificazioni a Euro 2021. Con Zaniolo promosso tra i grandi, tra i due tecnici ballano una mezza dozzina di calciatori: soprattutto Tonali, Bastoni ma anche Locatelli (oltre a Scamacca, Pinamonti, Cutrone e Kean).

Probabile che in prima battuta Mancini aggreghi alcuni elementi che potranno poi tornare utili alla Under. Rispetto a Palermo difficile rivedere il “cinese” El Shaarawy fermo da dicembre scorso. Altro dubbio riguarda Florenzi. Mentre Gollini e Romagnoli sono indisponibili, torneranno in azzurro Lorenzo Pellegrini, D’Ambrosio e probabilmente Sensi.