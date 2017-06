Italia in vantaggio: Bernardeschi insacca su errato rinvio tedesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crescono le speranze di qualificazione per l'Under 21 italiana, passata ora in vantaggio a Cracovia contro la Germania: dopo mezz'ora di equilibrio è un errato disimpegno tedesco, di Dahoud in particolare, a regalare a Bernardeschi la facile palla dell'1-0. Subito dopo il gol si accende una piccola rissa proprio nell'area tedesca, ma l'arbitro opta per la linea morbida, estraendo il giallo nei confronti di Bernadeschi e Arnold.