Italia in vantaggio, Cristante apre le danze con un colpo di testa: 1-0 alla Moldova

Al diciannovesimo l'Italia passa in vantaggio su azione d'angolo. Bryan Cristante va in cielo su un corner di Bonaventura, anticipando l'avversario e beffando Koselev sul suo palo. Uno a zero contro la Moldova. È il primo in Nazionale.