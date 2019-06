Italia inceppata, ne approfitta la Bosnia: al 45' decide Dzeko

© foto di www.imagephotoagency.it

Una brutta prima frazione per gli azzurri di Mancini, sotto meritatamente contro la Bosnia per una rete a zero. A Torino qualcosa si è inceppato per i primi 40 minuti, complice anche il gioco maschio degli uomini di Prosinecki.

L'Italia prova a partire subito con le marce alte, ma a parte una conclusione di Quagliarella si vede soprattutto il palleggio, meno la fase realizzativa. Così i bosniaci, imperniati sul proprio gigante in attacco che risponde al nome di Edin Dzeko, vengono fuori alla lunga. Prima sbucando con la testa di Civic, su azione d'angolo. Poi, ben più pericolosi, proprio con il centravanti della Roma: suggerimento per Visca da urlo, diagonale deviato da Bonucci che fa esultare i tifosi bosniaci, senza però lo 0-1: solo illusione del gol. Pjanic giganteggia in mezzo al campo, Gojak appare imprendibile per Mancini. Se ne va così metà tempo, con il primo intervento di Sirigu su Todorovic.

L'Italia fa fatica a costruire, mentre la Bosnia sale di intensità e trova lo 0-1 con una giocata straordinaria: Besic di tacco serve l'accorrente Visca, facendo saltare il versante sinistro della difesa. Il pallone in mezzo trova Dzeko, appostato sul secondo palo, che anticipa Mancini e firma il vantaggio. Al quarantesimo c'è anche la prima parata di Sehic, su un'altra conclusione di Quagliarella, non troppo angolata ma molto forte. Tutto qui al 45', un po' pochino.