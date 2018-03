Italia, Insigne: "Grande partita. Nuovo ct? Non spetta a noi decidere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne, autore del gol (su rigore) che ha regalato all'Italia il pareggio nell'amichevole contro l'Inghilterra, ha parlato a Sky Sport commentando la prova degli azzurri: "Abbiamo affrontato una grande Nazionale, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma con le nostre forze siamo riusciti ad ottenere un risultato positivo. Adesso dobbiamo ripartire da questa prestazione, che sarebbe stata grande anche se fosse finita 1-0. Il nuovo ct? Non spetta a noi decidere quale sarà il nuovo mister, noi dobbiamo solo dare il 100%. Torno a Napoli carico: da ora in poi in campionato non dobbiamo sbagliare nulla".