Italia, Insigne più di Bernardeschi come falso nove

La cosa certa è che questa sera l'Italia scenderà in campo con il falso nove ma mentre nella giornata di ieri era quello di Federico Bernardeschi il nome che veniva messo al centro dell'attacco azzurro nelle ultime ore si sta facendo largo quello di Lorenzo Insigne. Il napoletano sta infatti segnando tantissimo in questo inizio di stagione in Serie A, secondo solo a Piatek, e per questo Mancini potrebbe accentrarlo, per sfruttare le sue doti e la sua freddezza sotto porta. A riportarlo è Sky Sport.