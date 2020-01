© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Messa a referto la decisione di Daniele De Rossi di appendere i tackle al chiodo per l'ex capitano della Roma inizia il percorso per diventare allenatore. In Primavera inizierà il corso a Coverciano per la prima abilitazione ma già a breve potrebbe avere una prima occasione per confrontarsi con il mondo della panchina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la FIGC starebbe valutando la possibilità di proporre a De Rossi un ruolo da collaboratore nello staff di Roberto Mancini in Nazionale dopo l'Europeo della prossima estate.