Il centrocampista dell'Italia, Jorginho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia (in programma domani a Tampere alle 20.45), soffermandosi anche sull'esperienza in Premier con la maglia del Chelsea: "Credo che l'anno che ho vissuto è stato fantastico, fondamentale per la mia crescita, anche a livello difensivo. Ho più impatto sul contrasto, più impatto sul gioco. Forse la Premier è il campionato che ti dà di più".

