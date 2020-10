Italia, Jorginho: "In campo diamo tutto, andiamo a casa fieri di quello che abbiamo creato"

vedi letture

Il centrocampista dell'Italia Jorginho ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio interno contro l'Olanda: "E' normale essere delusi perchè volevamo vincere. In campo lasciamo tutto, facciamo di tutto per vincere ma non possiamo farlo tutte le partite. Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra che cercato di giocare a calcio. Noi abbiamo creato le nostre occasioni, loro le loro occasioni. Dobbiamo andare a casa fieri di cosa abbiamo creato. Le partite le puoi vincere o le puoi perdere ma abbiamo mostrato un'idea di gioco".

Più equilibrio oggi.

"Secondo me sinceramente è stata una situazione tattica. Loro di si difendevano a cinque, ci pressavano bene. Hanno fatto un buon lavoro tatticamente e ci hanno messo in difficoltà per quello".

Con la Polonia si deve vincere.

"Sicuro. Dobbiamo vincere perché è quello che vogliamo. Sicuramente lo eviteremo per quello che stiamo dando per questa nazione e per questa maglia".