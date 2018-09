Italia, Jorginho: "Siamo sulla strada giusta, non la mia miglior gara"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista azzurro Jorginho ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pari contro la Polonia: "Ero fiducioso, sapevo che la squadra aveva bisogno di pareggiare la partita. Se vai con la paura hai possibilità di sbagliare".

Come mai tanti errori nel primo tempo.

"Non siamo riusciti a trovare le linee di passaggio, a dare ritmo alle nostre giocate. Io personalmente ho sbagliato parecchio. Ci vuole tempo, è poco che giochiamo insieme. Io sono fiducioso perchè vedo una squadra che cerca di giocare a calcio. Credo che questo sia importante, siamo sulla strada giusta".

Come mai un primo tempo brutto?

"Quando hai un uomo addosso che non guarda la partita ma guarda solo te devo portarlo via e fare spazio per avere più possibilità di giocata. Se sono pressato nel mio ruolo non posso prendere palla. Faccio spazio ad un mio compagno e faccio giocare lui. Non è la mia miglior partita ma dobbiamo essere sereni e tranquilli. Se io ho l'uomo addosso non posso fare chissà che cosa, ma faccio spazio ad un compagno".