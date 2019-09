Italia, Jorginho: "Vittoria meritata, dobbiamo imparare a soffrire come squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in Finlandia, il centrocampista dell'Italia Jorginho ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva: "Comunque abbiamo meritato la vittoria come tutte le altre che abbiamo fatto. Abbiamo giocato in avanti, cercato di vincere con un calcio propositivo e a volte è normale che devi soffrire perché non puoi giocare 90 minuti con la palla in avanti. In alcuni momenti dobbiamo imparare a soffrire come squadra, a compattarci e credo che lo stiamo facendo bene ma possiamo sempre migliorare".