© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il centrocampista dell'Italia Jorginho ha commentato il successo sull'Armenia: "Non c'è partita facile. Si è vista anche oggi in un ambiente caldo. Il campo non ci ha aiutato per le nostre caratteristiche. Loro sono riusciti ad iniziare la partita sul loro punto di forza: la palla lunga. Noi siamo riusciti a venire fuori col nostro gioco e a cambiare la partita meritatamente".

La condizione fisica ha fatto la differenza all'inizio?

"Credo di sì. Loro sono più avanti di noi ma credo che alla lunga abbiamo meritato la vittoria, imposto il nostro gioco portando a casa i tre punti fondamentali".

L'ammonizione a Verratti?

"Marco si è alzato subito per dire che lo stava spingendo e lì l'arbitro in mezzo al caos doveva ammonire uno e il primo che ha visto era Marco".

Primi quindici minuti più merito del pressing dell'Armenia o per demeriti vostri?

“Credo un po' tutt'e due ma se vai a vedere abbiamo regalato noi palloni facili. Non è un alibi ma un dato di fatto che il campo faceva schifo e non siamo riusciti a trovare le misure".