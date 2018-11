Italia, la gioia di Grifo: "Che emozione l'esordio in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro gli Stati Uniti, l'attaccante dell'Italia Vincenzo Grifo ha parlato ai microfoni di Rai Sport esternando la sua emozione per il debutto in maglia azzurra: "E' grandissima. Sono molto felice di aver giocato la prima partita con la Nazionale. Sono contentissimo per la vittoria alla fine, oggi è una bella giornata":

La tua famiglia ti ha scritto?

"La famiglia era qua. Genitori, moglie, fratelli. Non ho guardato il cellulare ma penso che un messaggio ci stia".

Pensi di aver convinto il ct?

"Questo non lo so. Penso che abbiamo fatto una bella partita, siamo molto felici. Io sono molto contento dell'esordio ma decide sempre il mister. E' normale che uno abbia quel desiderio a tornare un'altra volta".